ЗСУ вдарили по скупченню росіян в Оленівці: багато знищених та поранених окупантів

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. У результаті - 19 мертвих російських окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Українські війська завдали удару за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

Серед загиблих - заступник командира російського військового підрозділу.

"Та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - додали у ЗСУ.

Війна в Україні - яка ситуація на фронті

Росія у війні проти України втратила вже 413 760 особового складу. 1150 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася на захід та північний захід від Авдіївки на Донеччині. Загарбники продовжили свій наступ у цьому районі 28 лютого.

Водночас українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки на східному березі Херсонської області.

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