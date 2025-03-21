ЗСУ вдарили по стратегічному аеродрому РФ: що показали супутникові фото

Цей військовий об'єкт загарбники активно використовують для атак по Україні.
Підрозділи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по військовому аеродрому “Енгельс” у Саратовській області РФ у ніч на 20 березня.
Про це повідомляє DeepState.
Унаслідок ураження на території аеродрому спостерігалися вибухи, пожежа та потужна детонація боєприпасів. Супутникові знімки підтвердили, що було знищено склад боєприпасів.
Аеродром “Енгельс” є важливим військовим об’єктом, де базуються стратегічні ракетоносці Ту-95МС і Ту-160, які росія використовує для ракетних ударів по Україні.
Нагадаємо, за словами авіаційного експерта Валерія Романенко, вибух на аеродромі був потужним і видовищним. Проте, попри ефектність удару, він суттєво не вплине на здатність окупантів завдавати масованих ракетних ударів.
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