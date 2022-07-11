ЗСУ вдарили по ймовірному району базування російських ЗРК "С-300" в Олешківських Пісках

ЗСУ завдали удару по окупантах у відповідь на обстріли Дніпропетровщини та Миколаївщини.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали удару по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в районі Олешківських Пісків.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Зазначається, що окупанти касетними снарядами знову обстріляли Криворізький район — Апостолівську та Зеленодольську громади. У двох селах — Новосеменівці та Мар’янському — були зруйновані житлові будинки. Попередньо, люди не постраждали.
На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.
На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру Миколаєва. П’ять ракет випущено, ймовірно, з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає.
У відповідь українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по ймовірному району стартових позицій ЗРК “С-300” в районі Олешківських Пісків.
Крім того, серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються.
Раніше окупант розповів, як військові РФ та ФСБівці змагаються за вкрадене авто на Херсонщині.
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