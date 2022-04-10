ЗСУ вдарили по "жирних" цілях окупантів у відповідь на обстріл Краматорська – Арестович

ЗСУ вдарили по "жирних" цілях окупантів у відповідь на обстріл Краматорська – Арестович

Арестович наголосив, що українські військові, на відміну від росіян, завдають ударів лише коли повністю впевнені, що цивільним нічого не загрожує.

Українські військові дали росіянам гідну відповідь на злочинний обстріл вокзалу Краматорська, ударивши по військових цілях ворога.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, українські військові завдали чотири удари "Точкою-У" по військових об'єктах окупантів на території України.

"На відміну від них, ми б'ємо чисто по військових цілях. І вони (ЗСУ — Ред.) дуже добре поцілили у район Куп'янська та інших міст, де якраз скупчення військ, які мають прийти на допомогу ізюмському угрупованню. Все як належить, туди, по "жирних" цілях", — сказав радник голови ОП.

Арестович уточнив, що йдеться про: