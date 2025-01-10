ЗСУ вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС Росії у Світлодарську

Протягом цього тижня українські захисники здійснили серію ударів по захоплених ворогом об'єктах на Донеччині.

ЗСУ 10 січня завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Росії в окупованому Світлодарську Донецької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім ураження пункту управління 3-го ворожого армійського корпусу, протягом цього тижня ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими військами об'єктах у Донецькій області.

"Водночас було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", – акцентували у Генштабі.

До слова, за даними ЗМІ, у ніч проти 10 січня українські дрони і ракета "Нептун" завдали ударів по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників на околиці Ростова-на-Дону.

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