ЗСУ вдарили по ключовому заводу: скільки часу Росія не зможе виробляти ракети

Ракета Іскандер. / © Associated Press

Українські військові завдали ракетних ударів «Фламінго» завод з виробництва ракет для комплексів «Іскандер», «Ярс» та «Булава» у Воткінську, що в Удмуртській Республіці. У росіян виникли проблеми з виробництвом ракет.

Про це повідомив експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук у коментарі «24 Каналу».

Він зауважив на точності ударів. Завдяки цьому було завдано суттєвих руйнувань підприємству російського оборонно-промислового комплексу.

За словами Лакійчука, під час атаки заводу три українські ракети прорвали протиповітряну оборону РФ. Проте невідомо, скільки повітряних цілей було запущено з території України.

«Зокрема зруйновано гальванічний цех, де фактично формуються корпуси для балістичних ракет, зокрема для „Іскандерів“. Звісно, що без корпусу — це не ракета», — військовий експерт.

Для відновлення цих процесів на підприємстві за різними оцінками потрібно від півтора місяця до пів року. Більшість експертів схиляється до думки, що Москва не зможе виробляти нові «Іскандери» щонайменше 2 — 2,5 місяці.

Удари «Фламінго» по Воткінському заводу

Вночі проти 21 лютого було здійснено атаку на завод «Іскандерів» в російській Удмуртії. ЗСУ завдали ударів ракетами FP-5 «Фламінго».

«Воткинський завод» має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А»; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей завод розташований за 1400 кілометрів від українського кордону. З його слів, були влучні атаки ракетами «Фламінго».