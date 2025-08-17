ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вдарили по колоні армії РФ на Курщині: важко поранено генерал-лейтенанта

На фронті важко поранено Абачева — заступника командувача угруповання військ “Сєвєр” ЗС РФ. Йому ампутували руку та ногу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Абачев

Важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Абачев

У ніч з 16 на 17 серпня ЗСУ вдарили по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок цього серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі інциденту

Як стало відомо, літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доправили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в Москві.

“Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу”, — йдеться у повідомленні.

ГУР МО України вчергове нагадало, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Воєнним злочинцям не заховатися — ані на українській, ані на російській землі.

Раніше російський військовий зізнався у жахливому злочині, скоєному на Луганщині.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie