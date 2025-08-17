- Дата публікації
ЗСУ вдарили по колоні армії РФ на Курщині: важко поранено генерал-лейтенанта
На фронті важко поранено Абачева — заступника командувача угруповання військ “Сєвєр” ЗС РФ. Йому ампутували руку та ногу.
У ніч з 16 на 17 серпня ЗСУ вдарили по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок цього серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев.
Про це повідомляє ГУР МО.
Деталі інциденту
Як стало відомо, літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доправили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в Москві.
“Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу”, — йдеться у повідомленні.
ГУР МО України вчергове нагадало, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Воєнним злочинцям не заховатися — ані на українській, ані на російській землі.
