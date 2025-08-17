ЗСУ вдарили по колоні армії РФ на Курщині: важко поранено генерал-лейтенанта

Важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Абачев

У ніч з 16 на 17 серпня ЗСУ вдарили по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок цього серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі інциденту

Як стало відомо, літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доправили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в Москві.

“Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу”, — йдеться у повідомленні.

ГУР МО України вчергове нагадало, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Воєнним злочинцям не заховатися — ані на українській, ані на російській землі.

Раніше російський військовий зізнався у жахливому злочині, скоєному на Луганщині.