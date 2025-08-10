ТСН у соціальних мережах

ЗСУ вдарили по командному пункту армії РФ на Херсонщині: Генштаб назвав втрати ворога

У командному пункті РФ поблизу Олешок знищено близько 25 окупантів. Ще чимало — поранено.

ЗСУ вдарили по командному пункту російських військ поблизу Олешок на Херсонщині. Ліквідовано 25 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі ураження РФ у Херсонській області

Як зазначається у повідомленні, високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок.

Попередньо, завдяки успішній атаці знищено близько 25 окупантів. Щонайменше 11 зазнали поранень.

Розвідка повідомила, що серед тих бійців РФ, які відправилися на «концерт до Кобзона»:

  • командир

  • начальник штабу

  • начальник інженерної служби

  • командир одного з взводів батальйону.

«Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!», — наголосили у Генштабі.

Раніше ЗСУ знищили командира одного з підрозділів російської армії, який керував наступальними діями на Харківському напрямку. Так, українські захисники ліквідували полковника Лебедєва — командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ.

Саме Лебедєв безпосередньо командував штурмовими операціями на Великобурлуцькому напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших. Російське командування намагалося прорвати оборону ЗСУ, залучаючи до атак досвідчені підрозділи.

