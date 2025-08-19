ТСН у соціальних мережах

ЗСУ вдарили по потягу з пальним армії РФ на Запоріжжі: яскраві кадри

Українські бійці вдарили по російському потягу на Запоріжжі, який перевозив цистерни з пальним. Яскрава детонація говорить сама за себе.

Катерина Сердюк
Удар по потягу РФ із кількома цистернами з паливом

У Молочанську, що біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області, дрони ЗСУ відпрацювали по поїзду загарбників із кількома цистернами з пальним. У Мережі показали ефектні кадри ураження ворожої техніки.

Про це написав активіст Сергій Стерененко.

«Невідомі добрі люди з Сил оборони зупинили рухомий склад із пальним, а Роніни з 65-ї ОМБр доробили роботу — вашими дронами підпалили цистерни. Вигляд це мало просто прекрасний!» — написав він.

Стерненко додав, що уразити потяг FPV-дронами вдалося, бо хлопцям постачають спеціалізовані засоби, розраховані на більші дистанції.

Ліквідація ворожої техніки — це спільна операція спецпідрозділу Нацгвардії «Лазар», центру А СБУ, ГУР МО й ракетної бригади ОК «Схід».

«Ну і бонусом обʼєктивний контроль від ка****в», — підписав подальші кадри активіст.

Удар по потягу РФ на Запоріжжі

Раніше високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі Олешок на Херсонщині.

Попередньо завдяки успішній атаці знищено близько 25 окупантів. Щонайменше ще 11 зазнали поранень.

Розвідка повідомила, що серед тих бійців РФ, які вирушили на «концерт до Кобзона»:

  • командир

  • начальник штабу

  • начальник інженерної служби

  • командир одного з взводів батальйону

