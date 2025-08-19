- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 631
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ вдарили по потягу з пальним армії РФ на Запоріжжі: яскраві кадри
Українські бійці вдарили по російському потягу на Запоріжжі, який перевозив цистерни з пальним. Яскрава детонація говорить сама за себе.
У Молочанську, що біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області, дрони ЗСУ відпрацювали по поїзду загарбників із кількома цистернами з пальним. У Мережі показали ефектні кадри ураження ворожої техніки.
Про це написав активіст Сергій Стерененко.
«Невідомі добрі люди з Сил оборони зупинили рухомий склад із пальним, а Роніни з 65-ї ОМБр доробили роботу — вашими дронами підпалили цистерни. Вигляд це мало просто прекрасний!» — написав він.
Стерненко додав, що уразити потяг FPV-дронами вдалося, бо хлопцям постачають спеціалізовані засоби, розраховані на більші дистанції.
Ліквідація ворожої техніки — це спільна операція спецпідрозділу Нацгвардії «Лазар», центру А СБУ, ГУР МО й ракетної бригади ОК «Схід».
«Ну і бонусом обʼєктивний контроль від ка****в», — підписав подальші кадри активіст.
Раніше високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі Олешок на Херсонщині.
Попередньо завдяки успішній атаці знищено близько 25 окупантів. Щонайменше ще 11 зазнали поранень.
Розвідка повідомила, що серед тих бійців РФ, які вирушили на «концерт до Кобзона»:
командир
начальник штабу
начальник інженерної служби
командир одного з взводів батальйону