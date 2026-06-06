ЗСУ вдарили по базі запуску російських дронів у центрі Покровська: що відомо (відео)

Ураження точки запуску БпЛА «Молнія» та авіарозвідки / © скриншот

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У центральній частині Покровська українські військові завдали авіаудару по об’єкту, який російські окупанти використовували для запуску безпілотників «Молнія» та авіарозвідки

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У корпусі зазначили, що російська армія продовжує намагатися нарощувати сили за засоби в місті для підтримки подальших наступальних дій.

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«Серед пріоритетних завдань окупантів — розширення мережі точок запуску безпілотників у межах міста, використовуючи для цього житлову забудову. Зокрема, місця для злету та управління БпЛА облаштовуються у бетонних укриттях, підвалах та під’їздах багатоповерхових будинків», — йдеться в повідомленні.

Сили оборони виявили одну з таких точок у Покровську та завдали по ній авіаційного удару. За наявною інформацією, на об’єкті діяла позиція для запуску ударних безпілотників типу «Молнія», а також проводилася повітряна розвідка.

Військові наголошують, що знищення цілі ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості противника щодо збору розвідувальної інформації й нанесення ударів. Військові також оприлюднили кадри моменту ураження ворожої позиції.

Нагадаємо, упродовж 4 червня ЗСУ уразили російські пункти управління, бази БпЛА та особовий склад. Також підтверджено знищення нафтобаз у Криму та Кіровській області РФ.

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