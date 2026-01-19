- Дата публікації
ЗСУ вдарили по тилу РФ: знищено склад БпЛА та резервуари з пальним
Сили оборони України у ніч на 19 січня уразили склад безпілотників РФ на тимчасово окупованій Луганщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ у Туапсе та нафтобази в Бєлгородській області.
У ніч на 19 січня Сили оборони України в межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів противника на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії в районі населеного пункту Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль.
Крім того, Генштаб уточнив результати раніше завданих ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Зокрема, підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.
Також підтверджено наслідки удару по нафтобазі “Осколнефтеснаб” у населеному пункті Котел Бєлгородської області. За даними Генштабу, знищено один та пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000.
У Збройних силах наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей ворога та зниження його воєнно-економічного потенціалу з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
Раніше повідомлялось, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).