ЗСУ вдарили по тилу РФ: знищено склад БпЛА та резервуари з пальним

У ніч на 19 січня Сили оборони України в межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів противника на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії в районі населеного пункту Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль.

Крім того, Генштаб уточнив результати раніше завданих ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Зокрема, підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.

Також підтверджено наслідки удару по нафтобазі “Осколнефтеснаб” у населеному пункті Котел Бєлгородської області. За даними Генштабу, знищено один та пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000.

У Збройних силах наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей ворога та зниження його воєнно-економічного потенціалу з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

Раніше повідомлялось, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).