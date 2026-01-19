ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вдарили по тилу РФ: знищено склад БпЛА та резервуари з пальним

Сили оборони України у ніч на 19 січня уразили склад безпілотників РФ на тимчасово окупованій Луганщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ у Туапсе та нафтобази в Бєлгородській області.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

У ніч на 19 січня Сили оборони України в межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора завдали удару по складу безпілотних літальних апаратів противника на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії в районі населеного пункту Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль.

Крім того, Генштаб уточнив результати раніше завданих ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Зокрема, підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї.

Також підтверджено наслідки удару по нафтобазі “Осколнефтеснаб” у населеному пункті Котел Бєлгородської області. За даними Генштабу, знищено один та пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000.

У Збройних силах наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей ворога та зниження його воєнно-економічного потенціалу з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

Раніше повідомлялось, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).

Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie