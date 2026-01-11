Уражено бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Сили оборони України завдали ударів по трьох бурових установках компанії «Лукойл» у Каспійському морі: родовища ім. В. Філановського, ім. Ю. Корчагіна та ім. В. Грайфера. Ці об’єкти забезпечують пальним російські окупаційні сили.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу 11 січня.

«У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації „Лукойл“ в акваторії Каспійського моря», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Сили оборони України завдали ударів по трьох бурових установках компанії Лукойл / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Влучання зафіксовано, масштаби пошкоджень встановлюються.

Ба більше, у районі села Бараничеве (тимчасово окупована Луганщина) було знищено пускову установку ЗРК «Бук-М3» — системи протиповітряної оборони середньої дальності для перехоплення авіаційних цілей. Попередньо підтверджено влучання та детонації.

Ще один удар припав на склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії ворога поблизу Новотроїцького (Херсонська область). Це спрямоване на підрив логістики та бойової готовності противника.

Сили оборони України методично зменшують економічні та наступальні можливості російських загарбників. Удари націлені виключно на об’єкти, задіяні в агресії проти України.

Реклама

Раніше Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області РФ. Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по цілях ворога.

В ніч проти 10 січня завдали ураження по нафтобазі в Російській Федерації, а також по низці військових цілей російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.