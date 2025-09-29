- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ вдарили по важливому заводі РФ у Брянській області: чотири ракети подолали понад 240 км
Уражено підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб армії РФ.
Вночі проти понеділка, 29 вересня, українські Сили оборони атакували ракетами Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області РФ. Дальність польоту склала понад 240 кілометрів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За інформацією військових, під час ракетного удару було здійснено пуски чотирьох виробів по російському підприємстві, що виготовляє продукцію для військових потреб. Внаслідок атаки сталися вибухи, зафіксовано пожежу на території об’єкта. Наразі результати ураження уточнюються.
Зазначається, що на заводі “Електродеталь” виробляють різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань. Зокрема, низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.
Цю продукцію використовують в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях: для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.
“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, - наголосили у Генштабі.
Як повідомлялося, атаки на російські НПФ призвели до паливної кризи на території РФ. Зокрема, у Криму вона б’є рекорди. Мешканці анексованого півострова повідомляють про «складну ситуацію», у Мережі навіть публікують відео з чергами на заправках.