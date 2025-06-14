ЗСУ вдарили по військовим заводам РФ: в Генштабі розповіли деталі

Вибух / © Pixabay

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У ніч проти 14 червня Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами завдали ударів по об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії, які виробляють вибухові речовини.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, було уражено підприємство АТ «ННК» у Самарській області — одного з провідних виробників компонентів вибухівки. У районі заводу зафіксовано вибухи та пожежу.

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Також удари були завдані по комбінату в місті Невинномиськ, Ставропольського краю. Це один із ключових об’єктів ВПК РФ, що виготовляє складові для боєприпасів і ракетного пального. Відомо про серію вибухів, спроби роботи російської ППО та загоряння у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський штурмовик Су-25, який упав в Донецькій області, ймовірно, був збитий своїм літаком супроводу.

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Відомо, що у ніч проти 12 червня ЗСУ завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Зафіксовано вибухи на території технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області.