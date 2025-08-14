ЗСУ вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу: деталі

Вибух. / © Getty Images

У ніч проти 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка). Це підприємство забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються”, - наголосили військові.

У Генштабі наголошують, що Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі агресорки Росії. На підприємсві щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти - це 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне.

“Працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорці і послаблення її армії”, на наголошують у ЗСУ.

Як повідомлялося, у російському Волгограді палав НПЗ після атаки дронів. Зі слів місцевої влади, займання та витік нафтопродуктів на об’єкті сталися через падіння уламків БпЛА після атаки.

Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли в Ростові-на-Дону. Росіяни заявили про атаку дронами. Нібито було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків на вулицях міств. Після атаки у місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв’язком та мобільним Інтернетом. В. о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про 13 постраждалих, двоє з яких — у тяжкому стані.

