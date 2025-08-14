ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу: деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Getty Images

У ніч проти 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка). Це підприємство забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються”, - наголосили військові.

У Генштабі наголошують, що Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі агресорки Росії. На підприємсві щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти - це 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне.

“Працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорці і послаблення її армії”, на наголошують у ЗСУ.

Як повідомлялося, у російському Волгограді палав НПЗ після атаки дронів. Зі слів місцевої влади, займання та витік нафтопродуктів на об’єкті сталися через падіння уламків БпЛА після атаки.

Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли в Ростові-на-Дону. Росіяни заявили про атаку дронами. Нібито було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків на вулицях міств. Після атаки у місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв’язком та мобільним Інтернетом. В. о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про 13 постраждалих, двоє з яких — у тяжкому стані.

Новина доповнюється

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie