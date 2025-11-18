ЗСУ вдарили ракетами по військових об’єктах в тилу Росії: що саме застосували

Ракети ATACMS (ілюстративне фото)

Реклама

Збройні Сили України (ЗСУ) успішно завдали удару по російських військових об’єктах тактичними ракетними комплексами ATACMS.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності», — зазначили у Генштабі.

Реклама

Також додали, що і надалі будуть застосувувати далекобійні засоби ураження, зокрема такі як АTACMS.

Нагадаємо, Сили безпілотниках систем ЗСУ 18 листопада атакували дві теплоелектростанції (ТЕС) на окупованій росіянами частині Донецької області — Зуївську та Старобешівську.

Кореспондентка ТСН провела день в Оріхові, на собі відчувши, як ворог влаштовує полювання на людей, перетворюючи кожен вихід з укриття на смертельну небезпеку.