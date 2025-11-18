- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 1863
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ вдарили ракетами по військових об’єктах в тилу Росії: що саме застосували
Українські військові застосували ATACMS по військових цілях на території РФ.
Збройні Сили України (ЗСУ) успішно завдали удару по російських військових об’єктах тактичними ракетними комплексами ATACMS.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
«Це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності», — зазначили у Генштабі.
Також додали, що і надалі будуть застосувувати далекобійні засоби ураження, зокрема такі як АTACMS.
Нагадаємо, Сили безпілотниках систем ЗСУ 18 листопада атакували дві теплоелектростанції (ТЕС) на окупованій росіянами частині Донецької області — Зуївську та Старобешівську.
