ЗСУ вдруге атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу: пошкоджено до 15 резервуарів

Атака на нафтобазу «Грушовая»

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Сили оборони України вже вдруге атакували найбільшу нафтобазу на Кавказі, що має назву «Грушовая». За попередніми оцінками, уражено від 10 до 15 резервуарів палива. Нафтобаза розташована у Новоросійську.

Про наслідки двох українських атак повідомляє Радіо Свобода.

ЗСУ двічі атакували найбільшу на Кавказі нафтобазу «Грушовая»

За даними супутникових знімків, 4–5 резервуарів із паливом знищено або пошкоджено після ударів ЗСУ 8 червня. Загалом після двох атак пошкоджено 10–15 паливних резервуарів.

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Попереднього удару ЗСУ завдали 25 травня 2026 року.

Нафтобаза «Грушовая» є одним із найбільших об’єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі, у Краснодарському краї РФ.

Окрім цього, вона є важливою частиною логістичної інфраструктури російських окупантів. Площа об’єкта — понад 212 га. Загальна місткість резервуарного парку — понад 1,2 млн м³ нафти та нафтопродуктів.

Урочище Грушова Балка за Маркотхським хребтом розташоване приблизно за 12 км від Новоросійська.

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Фото: Нафтобаза «Грушовая» / Радіо Свобода

Війна переходить на територію Росії — останні новини:

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Російська Федерація зазнала масованої атаки безпілотників, що супроводжувалася потужними вибухами та введенням режиму ракетної небезпеки в регіонах Уральського федерального округу. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення близько десяти цілей, які летіли на столицю.

Через загрозу БпЛА в аеропортах низки міст — Іжевська, Пермі, Казані, Саратова, Самари та Нижнього Новгорода — тимчасово запроваджували обмеження. Внаслідок ударів українських Сил оборони було уражено стратегічні об’єкти ворога.

Зокрема, безпілотники FP-5 «Фламінго» атакували завод «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах, який виготовляє електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки. Також під ударом опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, розташований за понад 900 км від лінії фронту.

Окрім цього, про наслідки нічної атаки повідомила влада Володимирської області. Губернатор регіону Олександр Авдєєв підтвердив пожежі на двох об’єктах інфраструктури у Камешківському та Олександрівському округах, які спалахнули після нальоту БпЛА.

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Війна в Україні вступила у нову фазу, в якій українські далекобійні удари послідовно нищать ключові елементи російської воєнної машини. Завдяки атакам дронів і ракет по Москві та Санкт-Петербургу війна наблизилася до заможних росіян.

Показовим став удар по об’єктах у Санкт-Петербурзі прямо під час міжнародного економічного форуму. Окремим досягненням Сил оборони стало ураження в Кронштадті корвета «Бойкий», який мав охороняти в міжнародних водах російський «тіньовий флот».

Головним напрямком українських атак залишається нафтогазова інфраструктура ворога. Лише за минулий місяць було завдано 30 ударів по НПЗ та терміналах, а в червні географія розширилася навіть до Тюменського НПЗ, розташованого за 2 000 км від кордону.

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