ЗСУ ведуть наступ на декількох напрямках, а медіа РФ готують суспільство до поразки – Генштаб

ЗСУ ведуть наступ на декількох напрямках, а медіа РФ готують суспільство до поразки – Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові ведуть наступальні дії на декількох напрямках та повертають під контроль держави населені пункти.

Водночас російські засоби масової пропаганди вже готують своє суспільство до поразки армії РФ у війні.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 30 червня.

"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкине. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка", – поіфнормував Громов.

Він додав, що українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили ворожі пункти управління угруповань військ, склади з паливно-мастильними матеріалами та завдали значних втрат окупантам.

Представник Генштабу також звернув увагу на зміну російської риторики щодо війни в Україні. Це свідчить про те, що жоден план Кремля щодо захоплення України не реалізовано, сказав Громов.

"Зараз ми фіксуємо повідомлення в російських медіа, що російське суспільство готують до поразки свого війська. Вже з’являються повідомлення щодо важкого стану війська та помилок у воєнному керівництві агресора", – уточнив представник українського Генштабу.

Нагадаємо, основний наратив, який просуває пропаганда РФ, звучить так – Україна може "зупинити війну до кінця доби" і для цього потрібно скласти зброю та виконати умови Москви. В ЦПД пояснили мету пропагандистів.

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