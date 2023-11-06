ЗСУ ведуть наступальні дії на двох найгарячіших напрямках: Генштаб повідомив останні новини з передової

Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень з російською окупаційною армією. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових ЗСУ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 листопада.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Де найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де воїни ЗСУ відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області, де захисники відбили три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут Сили оборони відбили дев'ять атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили шысть атак ворога біля Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнала Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ на передовій

Втрати ворога

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Захисники на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби, пункт управління та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, 6 листопада у селі Чайки на Київщині загинув військовий, помічник головнокомандувача Валерія Залужного. 13-річний син загиблого тяжко поранений, його шпиталізували.

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