ЗСУ ведуть наступальні дії та закріпляються на кількох напрямках: аналітики ISW

Українські Збройні сили ведуть наступальні дії на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, а також на Бахмутському напрямку. Сили оборони закріпляються на нових позиціях.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Донбас

Аналітики наголошують, що українські сили продовжували контрнаступ. Вони досягли певних успіхів у районі Бахмута 30 червня. З посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляється, що українські сили досягли часткового успіху на лінії Привілля-Залізянське та закріпили нові позиції.

Тим часом російські блогери стверджували, що ЗСУ досягли успіхів біля дамби Курдюмівка приблизно в 13 км на південний захід від Бахмута. Вони також повідомляли , що українські сили продовжували атакувати на північ від Бахмута поблизу Ягідного, Берхівки, Дубово-Василівки; на захід від Бахмута в районі Іванівського; на південний захід поблизу Північного, Озарянівки, Курдюмівки та Кліщіївки .

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські сили не перебувають у межах міста Бахмут, але зберігають контроль над південно-західною околицею. А, за словами р ечника Східного угруповання ЗСУ полковника Сергія Череватого, в районі Бахмута немає особового складу ПВК "Вагнера".

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північ від Авдіївки, на захід від Новобахмутівки та в Красногорівку. Російський блогер стверджував, що українські сили атакували російські позиції на лінії Красногорівка-Крута Балка, і висловив стурбованість тим, що українські сили можуть захопити Веселе.

Ситуація на Донбасі. Карта боїв ISW.

Південь

ISW зауважують, що протягом минулої доби, 30 червня, українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Своєю чергою, р осійський блогер заявив, що ЗСУ покращили свої тактичні позиції на лінії Старомайорське - Рівнопіль. Тим часом у Генштабі України повідомили, що армія досягла часткового успіху на лінії Мала Токмачка-Очеретувате та закріпилася на новодосягнутих рубежах.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що погані погодні умови на заході Запорізької області уповільнили темп українських операцій. Мовляв, на цій ділянці фронту ведуться переважно позиційні бої.

"В районі Оріхова 29 червня і 30 червня йшов дощ, хоча ці зливи, ймовірно, не погіршили здатність маневрувати бронетехнікою, а зафіксований вітер у цьому районі, ймовірно, був недостатньо сильним, щоб викликати тривалі збої в роботі авіаційних підрозділів", - наголошують аналітики ISW.

Також російські джерела стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля П’ятихаток та досягли незначного просування в цьому районі.

Фахівці Інституту наголошують також, що українські війська завдали успішних ударів по російському штабу та складу паливно-мастильних матеріалів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують стовпи диму. Російські джерела стверджували, що українські сили запустили шість крилатих ракет Storm Shadow по цілях поблизу Бердянська.

Ситуація в Запорізькій області. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, в Міноборони України повідомляли, що ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу і наступають на всіх напрямках. Зокрема, на сході є просування навколо Бахмута Донецької області. Крім того, на півдні України оборонці рухаються з різним успіхом.

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