ЗСУ ведуть успішні бойові дії на південь від Кривого Рогу - Вілкул

Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ.

Частини ЗСУ ведуть успішні бойові дії на південному від Кривого Рогу напрямку.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Наші військові виявляють мужність та героїзм. Я не можу розкривати подробиці, але частини ЗСУ ведуть успішні бойові дії на південному напрямку", - зазначив він.

Голова військової адміністрації повідомив, що ворог продовжує обстріли на всій лінії зіткнення. Зокрема, сьогодні під удар потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.

"Дякувати Богу, люди не постраждали. Також були обстріли в районі Осокорівки, Нововоронцовки та інших населених пунктів. Більше того, орки обстрілюють і окуповані ними ж населені пункти, мабуть, для картинки своєї пропаганди", - розповів Вілкул.

За його словами, у самому Кривому Розі ситуація повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Вілкул запевнив, що вся інфраструктура працює стабільно, а місто посилено патрулюється зведеними нарядами поліції та Нацгвардії.

Крім того, на всіх напрямках від міста продовжуються фортифікаційні роботи, будуються нові укріплення на всіх лініях оборони. Для цього спрямовано додаткову техніку.

Раніше повідомлялося, що на південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили контратаку.

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