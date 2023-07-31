ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку: де атакують українські захисники

Загальна площа звільнених територій на цьому напрямку - 37 кв. км території.

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку українські військові звільнили 2 кв. км. Вони ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста.

Про це розповіла під час брифінгу в Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вранці понеділка, 31 липня.

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За її словами, українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили 37 кв. км території.

"На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались", - повідомила посадовиця.

До слова, південь Бахмута - це Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка.

Де ведуть штурм ЗСУ на Бахмутському напрямку. ФОТО: скрин/DeepStatemap

Ситуація на фронті

За останніми даними від Генерального штабу, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Зокрема, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині.

У неділю, 30 липня, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов зауважив, що у самому місті Бахмут спостерігається раптове затишшя. Він пов’язує це із активністю, яку ЗСУ ведуть на флангах Бахмута. Особливо у Кліщіївці та Андріївці.

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