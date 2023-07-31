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ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку: де атакують українські захисники

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку: де атакують українські захисники

ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку - Маляр / Фото: Associated Press

Загальна площа звільнених територій на цьому напрямку - 37 кв. км території.

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку українські військові звільнили 2 кв. км. Вони ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста. 

Про це розповіла під час брифінгу в Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вранці понеділка, 31 липня.

За її словами, українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили 37 кв. км території.

"На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались", - повідомила посадовиця. 

До слова, південь Бахмута - це Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка. 

Де ведуть штурм ЗСУ на Бахмутському напрямку. ФОТО: скрин/DeepStatemap / ©
Де ведуть штурм ЗСУ на Бахмутському напрямку. ФОТО: скрин/DeepStatemap

Ситуація на фронті

За останніми даними від Генерального штабу, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Зокрема, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині.

У неділю, 30 липня, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади В'ячеслав Воробйов зауважив, що у самому місті Бахмут спостерігається раптове затишшя. Він пов’язує це із активністю, яку ЗСУ ведуть на флангах Бахмута. Особливо у Кліщіївці та Андріївці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський на фронті! Бахмутський напрямок!

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Дата публікації
Перегляди
961
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