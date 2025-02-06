ЗСУ вгатили по аеродрому в Краснодарському краї — звідти росіяни запускають "Shahed"

Україна вдарила по російському аеродрому "Приморсько-Ахтарський" в Краснодарському краї Росії.

Про це 6 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Приморсько-Ахтарський" — це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. З цього аеродрому росіяни запускають дрони "Shahed", які постійно атакують Україну. Також там обслуговують російську авіатехніку, яка працює на фронті в Запорізькій та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Після удару на аеродромі чули вибухи, спалахнула пожежа. Результати атаки уточнюють. Це була операція Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод. Загорівся резервуар із нафтопродуктами.