ЗСУ вгатили по штабу окупантів в Луганську ракетами Storm Shadow – Sky News про наслідки атаки

За словами джерела видання, втрати штабу вплинуть на здатність Росії командувати своїми силами в Луганській області.

Україна вдарила британськими крилатими ракетами Storm Shadow по російському військовому штабу в окупованому Луганську.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

Ракети Storm Shadow, запущені українськими літаками, вдарили по командній базі російських сухопутних військ. Джерело назвало операцію "важким ударом" для російських окупантів.

За словами джерела, яке поділилося інформацією на умовах анонімності, втрати штабу вплинуть на здатність Росії командувати своїми силами в Луганській області.

"Удари по вузлах російського військового управління створюють занепокоєння серед російських сухопутних військ. Російська військова культура спирається на централізоване командування. Знищення такого штабу може паралізувати ухвалення військових рішень на наступний місяць", – йдеться в повідомленні.

Українська операція також виявила обмеженість російської протиповітряної оборони, повідомило джерело.

"Знищення цього штабу стане важким ударом по російській армії та свідчить про те, що Україна все ще зберігає здатність влучати в окупантів в будь-якому місці", – сказало джерело.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську 13 квітня пролунали потужні вибухи.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш підтвердив, що ЗСУ відпрацювали операцію по ураженню пункту управління російських окупантів.

У Мережі тим часом показали супутникові фото наслідків атаки.

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