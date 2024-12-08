ЗСУ вгатили по важливому об'єкту росіян: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, три пункти управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труда та Новотроїцького.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми противника.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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