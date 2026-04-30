ЗСУ вдарили біля Кримського мосту не просто катери: чим важливі для Кремля судна “Соболь” і “Грачонок”

Кримський міст

Реклама

Українські морські дрони у ніч проти 30 квітня уразили біля Керченського мосту два російські катери — сторожовий “Соболь” та протидиверсійний “Грачонок”. Обидва судна були частиною системи охорони мосту, однак виконували різні завдання.

Про це пише видання Defense Express.

“Ці катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Хоча в повідомленнях ідеться про катери, фактично це не малі моторні човни, а близько 30-метрові кораблі. У російській класифікації вони належать до кораблів четвертого рангу.

Прикордонний сторожевий катер проєкту 12200 "Соболь". / © Defense Express

Сторожовий катер проєкту 12200 “Соболь” має повне водозміщення близько 57 тонн, довжину 30 метрів і екіпаж із шести осіб. Такі катери перебувають на озброєнні берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

“Соболь” призначений для охорони прибережної зони та перехоплення швидкісних цілей. Він може розвивати швидкість до 47 вузлів, тобто приблизно 87 км/год, і озброєний 14,5-мм кулеметом КПВТ. Саме тому біля Керченського мосту такий катер, імовірно, мав протидіяти українським надводним морським дронам.

Натомість “Грачонок” — це протидиверсійний катер проєкту 21980. Він більший за “Соболь”: має водозміщення близько 138,7 тонни та довжину 31 метр. Базовий екіпаж становить шість осіб, але на борту можуть перебувати ще до 14 людей.

Реклама

Катер проєкту "Грачонок" ВМФ РФ на тлі МПК "Буян-М". / © Defense Express

На відміну від швидкісного “Соболя”, “Грачонок” має спеціалізоване обладнання для боротьби з підводними загрозами. Зокрема, такі катери оснащують гідроакустичною станцією, роботизованим підводним апаратом, барокамерою для водолазів, а також протидиверсійним гранатометним комплексом типу ДП-65.

Саме “Грачонок” міг виконувати біля Керченського мосту завдання з виявлення підводних дронів або диверсійних груп.

У ВМС використали формулювання “уражено”, не уточнюючи ступінь пошкодження катерів. Водночас бойові частини українських морських дронів можуть бути дуже потужними: зокрема, Magura V5 несе близько 300 кг вибухівки, а Magura V7 — близько 650 кг.

Тому успішне влучання по суднах такого класу могло завдати їм критичних пошкоджень.

Реклама

Також нагадаємо, українські військові за місяць уразили п’ять російських кораблів і катерів, завдавши флоту РФ втрат на сотні мільйонів доларів.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що тимчасово окупований Крим фактично повністю перебуває в зоні ураження Сил оборони України, а російські військові змушені постійно маневрувати, щоб уникнути ударів.

Новини партнерів