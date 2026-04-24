ЗСУ вгатили "Нептунами" по заводу-виробнику дронів у Росії: який результат

Українська крилата ракета «Нептун»

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Також стали відомі результати ураження ворожого сторожового корабля в окупованому Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські війська завдали удрів крилатими ракетами «Нептун» по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі 19 квітня. Підтверджено знищення двох виробничих об’єктів і пошкодження ще чотирьох.

Генштаб зазначив, що «Атлант Аеро» забезпечує повний цикл робіт — від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виробляє комплектувальні для дронів «Оріон».

Ураження цього об’єкта послаблює можливості російської армії здійснювати удари по цивільній інфраструктурі на території України.

Крім того, за результатами ураження 22 квітня в окупованому Севастополі патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ Росії проєкту 22460 підтверджено пошкодження бойової рубки.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Сили оборони України атакували низку об’єктів агресора в РФ та на окупованих територіях, зокрема підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Генштаб інформував, що на заводі спалахнула пожежа. Також було уражено склад боєприпасів біля Трудового, склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного, Маріуполя та Смілого, а ще цистерни з пальним у Новополтавці.