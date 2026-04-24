ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2300
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вгатили "Нептунами" по заводу-виробнику дронів у Росії: який результат

Генштаб розкрив результати успішної атаки на завод «Атлант Аеро», де ворог виготовляє ударні та розвідувальні БпЛА.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Коментарі
Українська крилата ракета «Нептун»

Українська крилата ракета «Нептун» / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України завдали нищівного удару ракетами «Нептун» по підприємству-виробнику дронів у російському Таганрозі. Також стали відомі результати ураження ворожого сторожового корабля в окупованому Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські війська завдали удрів крилатими ракетами «Нептун» по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі 19 квітня. Підтверджено знищення двох виробничих об’єктів і пошкодження ще чотирьох.

Генштаб зазначив, що «Атлант Аеро» забезпечує повний цикл робіт — від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виробляє комплектувальні для дронів «Оріон».

Ураження цього об’єкта послаблює можливості російської армії здійснювати удари по цивільній інфраструктурі на території України.

Крім того, за результатами ураження 22 квітня в окупованому Севастополі патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ Росії проєкту 22460 підтверджено пошкодження бойової рубки.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня Сили оборони України атакували низку об’єктів агресора в РФ та на окупованих територіях, зокрема підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Генштаб інформував, що на заводі спалахнула пожежа. Також було уражено склад боєприпасів біля Трудового, склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного, Маріуполя та Смілого, а ще цистерни з пальним у Новополтавці.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie