ЗСУ вгатили по аеропорту "Донецьк" ракетами SCALP, ворожі склади – все (відео)

Атака ЗСУ на російські військові склади / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України провели масштабну операцію, застосувавши крилаті ракети SCALP та дрони для знищення баз російських безпілотників. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ударів по Донецькому аеропорту та складах у двох областях.

Про це Генштаб повідомив у Мережі.

Підрозділи Сил оборони України 13 та в ніч проти 14 квітня завдали ударів по низці ключових об’єктів противника.

Зокрема, українські військові уразили місця зберігання ударних безпілотників у районі аеропорту «Донецьк» на окупованій території Донеччини. Атаку здійснили підрозділи Повітряних сил ЗСУ із застосуванням крилатих ракет SCALP, а також керованих авіаційних бомб GBU-39.

Крім того, за допомогою українських ударних БпЛА було уражено склади боєприпасів російських окупантів урайонах населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське на Донеччині.

Інформація щодо втрат противника та обсягів завданих збитків наразі уточнюється.

Дата публікації 15:00, 14.04.26

До слова, в окупованому Мелітополі у ніч проти 14 квітня пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, що спричинило потужну пожежу на місцевій електропідстанції. Внаслідок ураження об’єкта частина міста опинилася без світла.

Цієї ж ночі і в окупованому Криму відбулася масштабна атака дронів, що супроводжувалася серією вибухів та активною роботою ППО у Сімферополі, Феодосії та Керчі. Очевидці повідомляли про стрілянину з кулеметів по повітряних цілях, вибухи в районі Таврійської ТЕС та аеродрому «Гвардійське», де під ударом могла опинитися нафтобаза. Потужні звуки також фіксували над морем на південному узбережжі.