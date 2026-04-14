ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ вгатили по аеропорту "Донецьк" ракетами SCALP, ворожі склади – все (відео)

Під прицілом ЗСУ опинилися місця зберігання ворожих ударних дронів та склади боєприпасів у Донецькій і Запорізькій областях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака ЗСУ на російські військові склади / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України провели масштабну операцію, застосувавши крилаті ракети SCALP та дрони для знищення баз російських безпілотників. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ударів по Донецькому аеропорту та складах у двох областях.

Про це Генштаб повідомив у Мережі.

Підрозділи Сил оборони України 13 та в ніч проти 14 квітня завдали ударів по низці ключових об’єктів противника.

Зокрема, українські військові уразили місця зберігання ударних безпілотників у районі аеропорту «Донецьк» на окупованій території Донеччини. Атаку здійснили підрозділи Повітряних сил ЗСУ із застосуванням крилатих ракет SCALP, а також керованих авіаційних бомб GBU-39.

Крім того, за допомогою українських ударних БпЛА було уражено склади боєприпасів російських окупантів урайонах населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське на Донеччині.

Інформація щодо втрат противника та обсягів завданих збитків наразі уточнюється.

До слова, в окупованому Мелітополі у ніч проти 14 квітня пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, що спричинило потужну пожежу на місцевій електропідстанції. Внаслідок ураження об’єкта частина міста опинилася без світла.

Цієї ж ночі і в окупованому Криму відбулася масштабна атака дронів, що супроводжувалася серією вибухів та активною роботою ППО у Сімферополі, Феодосії та Керчі. Очевидці повідомляли про стрілянину з кулеметів по повітряних цілях, вибухи в районі Таврійської ТЕС та аеродрому «Гвардійське», де під ударом могла опинитися нафтобаза. Потужні звуки також фіксували над морем на південному узбережжі.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie