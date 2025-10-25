ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки

Окупанти втратили техніку

Збройні Сили України завдали удару по базі росіян в той момент, коли там було розміщено велику кількість техніки, яка потребувала ремонту та обслуговування.

Про це повідомили в «АТЕШ».

Українські бійці повністю знищили цю рембазу разом із обладнанням та військовою технікою.

Партизани наголосили, що знищення цього об’єкту росіян порушило їхні можливості відновлювати техніку та знову задіювати її на фронті в Херсонській області. Це також спричинить падіння боєздатності військ РФ та зменшення кількості бронетехніки на цьому напрямку фронту.

Нагадаємо, у Ленінградській області на залізничному перегоні «Строганово-Мшинська» стався підрив колії, внаслідок якого з рейок зійшов локомотив та вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.