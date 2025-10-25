ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки

Партизани передали українським військовим координати російської бази.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти втратили техніку

Окупанти втратили техніку

Збройні Сили України завдали удару по базі росіян в той момент, коли там було розміщено велику кількість техніки, яка потребувала ремонту та обслуговування.

Про це повідомили в «АТЕШ».

Українські бійці повністю знищили цю рембазу разом із обладнанням та військовою технікою.

Партизани наголосили, що знищення цього об’єкту росіян порушило їхні можливості відновлювати техніку та знову задіювати її на фронті в Херсонській області. Це також спричинить падіння боєздатності військ РФ та зменшення кількості бронетехніки на цьому напрямку фронту.

Нагадаємо, у Ленінградській області на залізничному перегоні «Строганово-Мшинська» стався підрив колії, внаслідок якого з рейок зійшов локомотив та вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Дата публікації
Кількість переглядів
668
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie