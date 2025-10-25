- Дата публікації
ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки
Партизани передали українським військовим координати російської бази.
Збройні Сили України завдали удару по базі росіян в той момент, коли там було розміщено велику кількість техніки, яка потребувала ремонту та обслуговування.
Про це повідомили в «АТЕШ».
Українські бійці повністю знищили цю рембазу разом із обладнанням та військовою технікою.
Партизани наголосили, що знищення цього об’єкту росіян порушило їхні можливості відновлювати техніку та знову задіювати її на фронті в Херсонській області. Це також спричинить падіння боєздатності військ РФ та зменшення кількості бронетехніки на цьому напрямку фронту.
