ЗСУ вгатили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму: що відомо про атаку

ЗСУ атакували мости на під'їздах до Криму / © Unsplash

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У ніч на 11 червня ЗСУ вдарили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму. Про це заявляє «гауляйтер» Володимир Сальдо. Він додав, що конструкції зазнали пошкоджень, тому росіяни перевіряють мости та уточнюють їхній стан.

ЗСУ нібито вдарили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму

За словами російського «очільника» Херсонської області Володимира Сальдо, ЗСУ сьогодні вночі атакували чотири мости — два мости через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст біля населеного пункту Ставки.

«ЗСУ продовжують бити по мостах в Херсонській області. За попередньою інформацією є пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій», — заявив росіянин.

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Також він повідомив, що росіяни за ніч нібито знищили 45 ударних дронів. За словами Сальдо, Сили оборони України концентрують удари по транспортній інфраструктурі тимчасово окупованої Херсонщини.

Наразі невідомо, коли відновлять рух цими мостами.

Атака по Криму 11 червня: головне

Нагадаємо, в ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів після масованої української атаки ракетами та понад двома десятками дронів.

У Севастополі під удар потрапила військова частина у Стрілецькій бухті, а також зафіксовано прильоти в Козачій бухті, через що частина міста залишилася без світла. Крім того, вибухи та пожежі після прильотів і роботи ППО зафіксували в Сімферополі, Бахчисараї, Феодосії, Керчі та на аеродромі «Саки» в Новофедорівці.

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Місцеві жителі в соцмережах обурюються неефективністю своєї ППО.

В Армянську пошкоджено два автомобільні мости (на в’їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді в бік Красноперекопська), а також вантажівки. Через регулярні удари ЗСУ по сухопутних коридорах РФ на півострові різко загострилася паливна криза.

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