- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3945
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ вгатили по катерах РФ біля Кримського моста: перші кадри удару (відео)
Були уражені патрульний сторожовий та протидиверсійний катери.
Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.
Про це повідомили ВМС України.
У результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». В результаті удару противник зазнав втрат.
«Ці катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові за місяць уразили п’ять російських кораблів і катерів, завдавши флоту РФ втрат на сотні мільйонів доларів.
Найдорожчою ціллю став ракетний фрегат «Адмірал Макаров». Його вартість оцінюють щонайменше у 400 млн доларів. Судно зазнало критичних пошкоджень і, за оцінками, більше не зможе використовуватися для запуску ракет «Калібр».