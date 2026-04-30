Війна
3945
ЗСУ вгатили по катерах РФ біля Кримського моста: перші кадри удару (відео)

Були уражені патрульний сторожовий та протидиверсійний катери.

Анастасія Павленко
Керченський міст

Керченський міст / © Getty Images

Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

Про це повідомили ВМС України.

У результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». В результаті удару противник зазнав втрат.

«Ці катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові за місяць уразили п’ять російських кораблів і катерів, завдавши флоту РФ втрат на сотні мільйонів доларів.

Найдорожчою ціллю став ракетний фрегат «Адмірал Макаров». Його вартість оцінюють щонайменше у 400 млн доларів. Судно зазнало критичних пошкоджень і, за оцінками, більше не зможе використовуватися для запуску ракет «Калібр».

