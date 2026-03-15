ЗСУ вгатили по складах та скупченню росіян у чотирьох областях — Генштаб

Інформація про кількість поранених та ліквідованих окупантів уточнюється.

Анастасія Павленко
ЗСУ знищують ворогів

ЗСУ знищують ворогів / © Associated Press

Під удар українських військових у ніч проти неділю, 15 березня, потрапили логістичні об’єкти російських окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Біля тимчасово окупованих населених пунктів Осіпенко та Приморського Запорізької області Збройні Сили України влучили у склади матеріально-технічного забезпечення та зберігання ударних безпілотників», — йдеться у повідомленні.

Напередодні українські захисники біля Петрівки Херсонської області, Куп’янська Харківської області, Покровська, Удачного та Шахового Донецької області атакували райони зосередження особового складу армії країни-агресора.

Інформація про кількість поранених та ліквідованих окупантів уточнюється.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії. Також у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

