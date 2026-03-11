ЗСУ вгатили по тилах росіян: де уражено нафтобази, склади та командний пункт

Удари Сил оборони України по об’єктах ворога / © ТСН.ua

Сили оборони України провели масштабну операцію із демілітаризації ворога на окупованих територіях. Під удар потрапили стратегічні нафтобази росіян у Криму, склади та командні пункти на Донеччині і Запоріжжі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч проти 11 березня здійснили серію ударів по військових об’єктах противника.

Зокрема, було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади російських військ у районі Авдіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» поблизу Багатівки.

Крім цього, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів окупантів. Під вогневе ураження потрапив склад боєприпасів у районі Широкої Балки, а також склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба. Окремо було уражено склад безпілотників у районі Новозлатополя.

Також українські підрозділи завдали ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, зокрема по нафтобазі у Бердянську. Крім того, ураження зазнали нафтобази поблизу Джанкоя і Азовського у Криму.

Наразі масштаби завданих втрат і результати ударів уточнюються.

До слова, раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 березня серія ударів безпілотниками завдала значних втрат російській армії на фронті та в тилу РФ. В окупованому Маріуполі уражено великий склад боєприпасів, що супроводжувалося тривалою детонацією снарядів. У Криму на мисі Фіолент під атаку потрапили позиції 12-го зенітного ракетного полку РФ. Також вибухи пролунали в російському Тольятті на стратегічному підприємстві «КуйбишевАзот», яке є критично важливим для економіки агресора та постачає сировину для потреб російського ВПК.