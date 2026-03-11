- Дата публікації
-
- Війна
- 240
- 2 хв
ЗСУ вгатили по тилах росіян: де уражено нафтобази, склади та командний пункт
Українські військові завдали серію болючих ударів по військових об’єктах РФ.
Сили оборони України провели масштабну операцію із демілітаризації ворога на окупованих територіях. Під удар потрапили стратегічні нафтобази росіян у Криму, склади та командні пункти на Донеччині і Запоріжжі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч проти 11 березня здійснили серію ударів по військових об’єктах противника.
Зокрема, було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади російських військ у районі Авдіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» поблизу Багатівки.
Крім цього, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів окупантів. Під вогневе ураження потрапив склад боєприпасів у районі Широкої Балки, а також склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба. Окремо було уражено склад безпілотників у районі Новозлатополя.
Також українські підрозділи завдали ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, зокрема по нафтобазі у Бердянську. Крім того, ураження зазнали нафтобази поблизу Джанкоя і Азовського у Криму.
Наразі масштаби завданих втрат і результати ударів уточнюються.
До слова, раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 березня серія ударів безпілотниками завдала значних втрат російській армії на фронті та в тилу РФ. В окупованому Маріуполі уражено великий склад боєприпасів, що супроводжувалося тривалою детонацією снарядів. У Криму на мисі Фіолент під атаку потрапили позиції 12-го зенітного ракетного полку РФ. Також вибухи пролунали в російському Тольятті на стратегічному підприємстві «КуйбишевАзот», яке є критично важливим для економіки агресора та постачає сировину для потреб російського ВПК.