ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського: яка ситуація біля Часового Яру

Українським військовим вдалося повернути позиції південніше населеного пункту Іванівське на Донеччині. Проте окупаційна армія РФ не припиняє штурми у спробах захопити Часів Яр.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів заступник командира батальйону 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

За його словами, біля Часового Яру ворог не припиняє спроб штурмів, застосовуючи таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку. Проте окупантам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.

"Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора (26 квітня - ред.) були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру", - наголосив Маляревич.

За словами заступника командира, ворог бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм.

Росіяни намагаються взяти Часів Яр в тактичне оточення.

"Якщо подивитися географію Часового Яру, його намагаються взяти в тактичне оточення, намагаються "штурмувати в лоб", тому що там є частина каналу, де канал йде в труби, а не просто природнім шляхом, тому там й намагаються фронтально рухатись, збільшили там натиск. Але все що наближається до каналу в бік Часового Яру, все знищується", - зазначив військовий.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась. Він підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині – подробиці.

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