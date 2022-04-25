ЗСУ вибили окупантів з 5 населених пунктів у Миколаївській області

Українські військові відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.
На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Однак ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.
"Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5️ населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у дописі.
На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.
Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.
"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів становлять: 7️3 військових та 7️ одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти в Херсоні планують провести так званий "референдум" між 1 і 10 травня.
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