ЗСУ вибили окупантів з Андріївки: Череватий пояснив, чому це важливо

Звільнення населених пунктів поблизу Бахмута дозволяють завершувати операцію з оточення міста і брати в кільце ворога.

ЗСУ вибили росіян з Андріївки Донецької області. Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

Про це 25 липня розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Вона (Андріївка - ред.), як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", - пояснив він.

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

"Зокрема, як проходити мінні поля, протитанкові рови, використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач - ред.)", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, 25 липня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони вибили окупаційні війська з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Наразі українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

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