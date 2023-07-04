ЗСУ вибили окупантів з низки позицій на Таврійському напрямку: ворог зазнав великих втрат

За останню добу росіяни втратили там майже три роти убитими та пораненими.

Українські війська мають просування на Таврійському напрямку і вибили російських окупантів із низки позицій.

Про це командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Мережі 4 липня.

"Сили оборони мають просування вперед на Таврійському напрямку. Ворог вибитий з низки позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань", – вказано в заяві Тарнавського.

Втрати росіян на Таврійському напрямку

За останню добу втрати російських війська на Таврійському напрямку вбитими та пораненими сягнули майже трьох рот.

Було знищено 36 одиниць російської військової техніки:

2 танки,

9 ББМ,

2 гармати Д-30,

4 одиниці БМ-21 "Град",

3 безпілотники Supercam,

безпілотник "Ланцет",

безпілотник "Орлан-10",

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б",

гармата 2С5 "Гіацинт-С",

зенітний ракетний комплекс "Панцир-С",

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор",

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",

станція РЕБ,

автомобільна техніка,

2 склади боєприпасів,

1 пункт управління.

Що відбувається на фронті 4 липня

У Генштабі ЗСУ повідомили вранці 4 липня, що армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. За добу там відбулося понад 40 бойових зіткнень.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ ведуть контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. І за добу 3 липня українські захисники мають незначні просування.

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На півдні російські війська повертаються на свої позиції, звідки відступила вода, а також застосовують авіабомби та ударні дрони "Ланцет".

Водночас російські "військкори" побоюються, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро на Херсонщині, тому закликають збільшити кількість невеликих річкових суден і техніки на водоймі, щоб запобігти подальшому просуванню українських сил.

На Бахмутському напрямку українські війська мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить шалений спротив, але водночас зазнає величезних втрат.

ЗСУ просунулися на 2 км на Бердянському напрямку углибину ворога і закріплюються на зайнятих рубежах.

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