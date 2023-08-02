ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки: ситуація на фронтах

Сили оборони продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові вибили російських окупантів із позицій біля Авдіївки на Донеччині та продовжують наступальні дії на південь від Бахмута.

Про це речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив 2 серпня.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", – сказав Ковальчук.

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Він також повідомив, що українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше від самого Бахмута. Водночас на Facebook-сторінці Генштабу повідомляється, що противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки.

Своєю чергою російські загарбники здійснили безуспішні спроби відновити своє втрачене положення північніше та західніше від Кліщіївки, а також північно-західніше від Курдюмівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони України надалі стримують наступ ворога.

У Генштабі також поінформували, що українські війська продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Як просувається контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час контрнаступу ЗСУ звільнили вже 241 кв. км на півдні та сході України. Так, лише за минулий тиждень було деокуповано 204 кв. км.

У британській розвідці повідомили про боротьбу із виснаженням у передових полках у 58-ій та 5-ій російських загальновійськових арміях на півдні України, де ЗСУ ведуть контрнаступальні дії. Ворогу там бракує артилерійських боєприпасів, резервів та є проблеми із забезпеченням флангів.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті 1 серпня вказали, що українські війська досягли прогресу 31 серпня у наступальних операціях вздовж кордону Донецької та Запорізької областей. Зокрема, ЗСУ просунулися вперед на заході Запорізької області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Успіхи на Донеччині: ЗСУ стрімко відбивають українську землю в окупантів!"

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