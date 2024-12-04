ЗСУ вибили окупантів з села Новий Комар на Донеччині: чому це важливо

Якби росіяни захопили це село, то змогли б чинити тиск на Велику Новосілку – важливе місто оборони південної Донеччини і Запорізької області.
Бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російських окупантів із села Новий Комар на Донеччині (на північ від Великої Новосілки).
Про це передає аналітичний портал DeepState з посиланням на відео бійців батальйону.
"48 окреми штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана сьогодні почав доштурмовувати останніх пі**рів, які були у Новому Комарі", – каже боєць на відео.
За інформацією DeepState, ворог зазнав великих втрат убитими. Також були взяті в полон російські військові із 40-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ. Їхня кількість не уточнюється.
"Слід відзначити також достатню кількість розрахунків FPV, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали росіян на цеглу у вінегрет. Серед екіпажів: FPV РУБпАК "ВИРІЙ" 241 обр ТРО. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танк 23 ОМБр", – пише паблік.
Зауважимо, що село Новий Комар розташоване на правому березі річки Мокрі Яли на північ від Великої Новосілки, відстань до якої становить всього 5 кілометрів. Захоплення цього села дозволила б створити додаткову загрозу з оточення Великої Новосілки.
Росіяни розпочали штурм Нового Комара 1 грудня. У той день окупанти відправили на штурм 6 бронемашин. До цього населеного пункту доїхало чотири БМП та один танк. На бронемашинах перебував російський десант, який відразу "розсипався селом" і почав займати будинки.
Раніше повідомлялося, що РФ активізувалася східніше Великої Новосілки.
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