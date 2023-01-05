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ЗСУ вибили окупантів за межі Бахмута: з’явилася актуальна мапа бойових дій

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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ЗСУ вибили окупантів за межі Бахмута: з’явилася актуальна мапа бойових дій

Фото: Getty Images

Довкола Бахмута водночас тривають запеклі бої, а на півдні українські сили завдають точних ударів по ворожих військах.

Російські війська намагаються вести наступальні дії на Донбасі, проте ЗСУ надалі ведуть успішну оборону.

Про це свідчать дані нової мапи бойових дій за 5 січня, яку опублікувало Міноборони Великої Британії.

Там уточнили, що окупанти намагаються атакувати позиції українських захисників на Донеччині та Луганщині. Атаки ворога зафіксовані на трьох напрямках: у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. Зазначається, що в Бахмуті відбуваються запеклі бойові дії, проте українським військам вдалося вибити загарбників за межі міста.

Водночас Сили оборони України тримають міцну оборону і на інших ділянках фронт. Окрім того, вони завдають контратакувальних ударів по позиціях росіян.

Щодо південного фронту, то там тривають артилерійські дуелі, а також проводиться вогнева робота по тилових позиціях обох сторін. Але ЗСУ вдається завдавати точніших і болючіших ударів по скупченню військ противника.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський відзначив роботу ЗСУ, які завдають окупантам численних втрат і вибивають їх із позицій на околицях Бахмута. Водночас глава держави поінформував, що війська РФ постійно збільшують свої сили на Донеччині.

Втрати окупантів на Бахмутському напрямку щодня становлять сотні загиблих та важкопоранених, повідомив офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

За інформацією видання The Wall Street Journal, російська армія вимушено призупинила наступ на Бахмут і перекидає бронетехніку та артилерію в напрямку Соледара, що розташований за 15 км на північ.

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Дата публікації
Перегляди
5093
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