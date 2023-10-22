ЗСУ вибили росіян із західної околиці Роботиного - ISW

Українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Військовий оглядач Костянин Машовець заявив, що ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Від жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бахмутському напрямках.

Російські військові блогери також стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка.

Раніше стало відомо, що українські військові досягли значних успіхів на кількох напрямках, зокрема в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Захисники також змогли просунутися вглиб російських оборонних ліній у напрямку Опитного та відкинути російські сили з позицій біля Вербового. Також на невизначеній фронтовій ділянці в Роботиному українські війська просунулися на 1,5-1,6 кілометра вглиб російських оборонних рубежів.

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