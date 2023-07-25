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ЗСУ вибили росіян з позицій біля важливого населеного пункту на Бахмутському напрямку - Генштаб

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ вибили росіян з позицій біля важливого населеного пункту на Бахмутському напрямку - Генштаб

ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку / Фото: Associated Press

Українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Сили оборони вибили окупаційні війська з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. 

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вранці у вівторок, 25 липня.

За його словами, українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

"У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", - сказав речник.

Він додав, що російська армія безуспішно наступала в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

Згідно із ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, станом на 25 липня Сили оборонм продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

ЗСУ мають успіх біля Андріївки на Бахмутському напрямку. ФОТО: мапа/DeepStateMap / ©
ЗСУ мають успіх біля Андріївки на Бахмутському напрямку. ФОТО: мапа/DeepStateMap

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімальна група ТСН потрапила під обстріл! Кадри з-під Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
934
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