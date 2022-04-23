ЗСУ вибили російських окупантів з трьох населених пунктів Харківщини – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗСУ звільнили від російських окупантів селища Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського громади на Харківщині.

За словами Синєгубова, Збройні сили провели успішну контратаку і вибили загарбників з трьох населених пунктів Харківщини. Також українські військові закріпилися у селищах Безруки, Слатіне і Прудянка.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!" – сказав у своєму зверненні Синєгубов.

Втім, російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули.

По області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Також Синєгубов повідомив, що на сьогодні змінюється час комендантської години - із 19:00 до 5:00 години ранку.

"Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде! Ми не можемо допустити скупчення людей, безпека - перш за все", - додав голова Харківської ОВА.

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