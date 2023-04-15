ЗСУ вибухівкою з дронів знищили зенітну установку окупантів (відео)

Воїни ЗСУ виявили позиції російської зенітної установки та атакували її з дронів, внаслідок чого вона отримала суттєві пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба 110 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Ворог намагався сховати зенітну установку, але завдяки вам у нас є дрони для розвідки та ураження", - йдеться у повідомленні.

Українські військові виявили приховану зенітну установку окупантів та почали скидати на неї вибухівку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 460 окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила 181 550 солдатів.

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