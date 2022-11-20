ЗСУ від лютого до липня вибили російських офіцерів: експерт пояснив про підготовку мобілізованих в РФ

Українські захисники від лютого до липня ліквідували більшість російських офіцерів, а тому в РФ мобілізують нових окупантів, яких швидко навчають за радянськими методичками.

Про це 20 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий експерт Іван Якубець.

Військовий експерт вважає, що брак офіцерського складу в окупаційній армії позначився на ході ведення бойових дій. Він переконаний, що ЗСУ від лютого до липня ліквідували більшість офіцерів, а тому зараз Росія швидко мобілізує нових та навчає їх за радянськими методичками, що є неефективно.

"Офіцерів, яких зараз закликають і призначають командиром взводу, роти, батальйону, — це офіцери в 70%, з низькою військовим вишколом, що позначається на якості ведення бойових дій російськими підрозділами. Сержанти та солдати теж були покликані з запасу або з великим періодом відсутності на службі, або без досвіду. Якщо це об’єднати в цілий підрозділ, то він справді дуже слабко підготовлений, і буде зазнавати надзвичайно великих втрат", - пояснив Якубець.

Військовий експерт переконаний, що брак кваліфікованих офіцерів у російській армії зараз на руку ЗСУ.

Війна Росії проти України

24 лютого російська окупаційна армія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Загарбники рушили на нашу державу з півдня, півночі та сходу. У Кремлі хотіли усунути законне владу та встановити у Києві свій маріонетковий режим. За даними голови української військової розвідки Кирила Буданова, Путін планував повернути втікача Януковича у президентське крісло, проте окупанти зіткнулись із опором ЗСУ та українського народу.

Станом на 20 листопада окупаційна армія втратила 84 460 військових, 278 літаків, 261 вертоліт та 2879 танків.

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