ЗСУ від лютого знищили чверть російських гелікоптерів Ka-52 – британська розвідка

Російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських ПЗРК.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила щонайменше 23 ударних гелікоптерів Ка-52. Це складає понад 25% нинішнього парку російських військово-повітряних сил із 90 Ка-52.

Про це у щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). При цьому Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку літаками поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 68 420 осіб.

За минулу добу, 24 жовтня, ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та два інших важливих об’єкти противника.

Під Мелітополем ЗСУ завдали потужних ударів в районі залізничної переправи.

Журналісти The New York Times пишуть, що Росія може взяти паузу у війні і перегрупуватися.

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