ЗСУ від початку доби знищили три літаки та один вертоліт російських окупантів

Дані щодо втрат противника уточнюються.
Російські окупанти намагаються наступати на територію України, проте противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів сил оборони держави.
Про це 16 березня йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ від 16 березня.
"Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці. З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.
Дані щодо втрат противника уточнюються.
Нагадаємо, у Генштабі розповіли про наближення гуманітарної катастрофи в ОРДЛО.
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