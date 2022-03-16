ЗСУ від початку доби знищили три літаки та один вертоліт російських окупантів

ЗСУ від початку доби знищили три літаки та один вертоліт російських окупантів

Дані щодо втрат противника уточнюються.

Російські окупанти намагаються наступати на територію України, проте противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів сил оборони держави.

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Про це 16 березня йдеться у зведеннях Генштабу ЗСУ від 16 березня.

"Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці. З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про наближення гуманітарної катастрофи в ОРДЛО.

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