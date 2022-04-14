ЗСУ відбили 10 атак ворога на сході: знищено 30 окупантів, 6 танків та іншу техніку

Українські захисники продовжують нищити ворога.
Українські бійці Об'єднаних сил протягом 14 квітня успішно відбили 6 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, протягом доби зусиллями бійців ЗСУ знищено:
- 4 танки
- 6 бронетранспортерів
- 4 бойові машини піхоти
- 1 артилерійську систему
Тим часом, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби відбило 4 атаки та знищило:
- особового складу – 30
- танків – 2
- МТЛБ – 1
- артилерійських систем – 1
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