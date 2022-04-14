ЗСУ відбили 10 атак ворога на сході: знищено 30 окупантів, 6 танків та іншу техніку

ЗСУ відбили 10 атак ворога на сході: знищено 30 окупантів, 6 танків та іншу техніку

Українські захисники продовжують нищити ворога.

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 14 квітня успішно відбили 6 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, протягом доби зусиллями бійців ЗСУ знищено:

4 танки

6 бронетранспортерів

4 бойові машини піхоти

1 артилерійську систему

Тим часом, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби відбило 4 атаки та знищило:

особового складу – 30

танків – 2

МТЛБ – 1

артилерійських систем – 1

Читайте також: