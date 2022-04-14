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ЗСУ відбили 10 атак ворога на сході: знищено 30 окупантів, 6 танків та іншу техніку

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ЗСУ відбили 10 атак ворога на сході: знищено 30 окупантів, 6 танків та іншу техніку

Міністерство оборони України

Українські захисники продовжують нищити ворога.

Українські бійці Об'єднаних сил протягом 14 квітня успішно відбили 6 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Також захисники завдали втрат російським окупантам. Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, протягом доби зусиллями бійців ЗСУ знищено:

  • 4 танки
  • 6 бронетранспортерів
  • 4 бойові машини піхоти
  • 1 артилерійську систему

Тим часом, оперативно-тактичне угруповання "Схід" протягом доби відбило 4 атаки та знищило:

  • особового складу – 30
  • танків – 2
  • МТЛБ – 1
  • артилерійських систем – 1

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