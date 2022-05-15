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ЗСУ відбили 17 атак та знищили два гелікоптери і п'ять безпілотників РФ: успіхи ЗСУ на Донбасі за 15 травня

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ЗСУ відбили 17 атак та знищили два гелікоптери і п'ять безпілотників РФ: успіхи ЗСУ на Донбасі за 15 травня

Фото: Міністерство оборони України

Уздовж усієї смуги оборони Донецької та Луганської областей ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Зазначається, російські військові обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Про актуальну інформацію щодо ситуації на Донбасі повідомляє угрупування Об'єднаних сил.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 3 танки;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили:

  • один зенітний ракетний комплекс,
  • 58 танків,
  • 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ),
  • 98 одиниць бойової броньованої техніки,
  • 7 одиниць спеціальної інженерної,
  • 33 одиниці автомобільної техніки,
  • одну зенітну установку.

Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено:

  • особового складу – 84
  • танків – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертольотів – 1
  • БПЛА – 1

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