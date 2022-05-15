ЗСУ відбили 17 атак та знищили два гелікоптери і п'ять безпілотників РФ: успіхи ЗСУ на Донбасі за 15 травня

Уздовж усієї смуги оборони Донецької та Луганської областей ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Зазначається, російські військові обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.
Про актуальну інформацію щодо ситуації на Донбасі повідомляє угрупування Об'єднаних сил.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 1 артилерійську систему;
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили:
- один зенітний ракетний комплекс,
- 58 танків,
- 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ),
- 98 одиниць бойової броньованої техніки,
- 7 одиниць спеціальної інженерної,
- 33 одиниці автомобільної техніки,
- одну зенітну установку.
Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.
За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 84
- танків – 1
- БМП – 4
- АТТ – 1
- вертольотів – 1
- БПЛА – 1
Читайте також: