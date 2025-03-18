ЗСУ відбили 18 атак у Курській області: росіяни масово застосовують авіабомби

Зафіксовано 30 авіаційних ударів противника, під час яких ворог використав 42 керовані авіабомби (КАБ).

Протягом минулої доби Сили оборони України успішно відбили 18 атак російських окупантів у Курській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація на Курському напрямку. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зафіксовано 30 авіаційних ударів противника, під час яких ворог використав 42 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, окупанти здійснили 301 артилерійський обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби, 18 березня, продовжували наземну операцію задля витіснення українських сили з їхніх позицій, що залишилися в Курській області. Втім, росіяни не зробили підтвердженого просування.

Напередодні російські силовики заявили, що їхня армія захопила Гоголівку, а так званий російський мілблогер стверджував, що вони просунулися на південь від населеного пункту. Аналітики наголошують, що заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ заявив, що військові Росії продовжують просуватися до невизначених районів Сумської області, аби створити "буферну зону" після того, як російські сили захопили всю Курську область. Втім, в ISW не підтверджують цих заяв.